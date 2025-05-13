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«Ливерпуль» согласовал трансфер на замену Александер-Арнольду за € 40 млн — Скира

«Ливерпуль» согласовал трансфер на замену Александер-Арнольду за € 40 млн — Скира
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«Ливерпуль» намерен подписать правого защитника «Байера» Жереми Фримпонга на место своего звёздного игрока Трента Александер-Арнольда, который летом покинет клуб. Об этом сообщает журналист и инсайдер Никола Скира.

По информации инсайдера, между мерсисайдцами и Фримпонгом достигнута договорённость о контракте до 2030 года. Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за защитника €40 млн, чтобы подписать его уже в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее стало известно, что Александер-Арнольд не продлит контракт с «Ливерпулем» и покинет клуб на правах свободного агента после окончания сезона.

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