Аршавин отреагировал на покер нападающего «Пари НН» в ворота «Крыльев Советов»

Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о покере нападающего «Пари НН» Хуана Босельи в ворота «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (5:2).

«Это большое событие, когда человек забивает четыре гола — не понаслышке могу сказать. Но один гол, если честно, с левейшего пенальти забит. В остальном — молодец. Реализовал моменты, хорошая левая нога. Предыдущую игру с «Зенитом» он пропускал и все говорили, что это большая потеря. Победа над «Ахматом» в драматичной концовке дала им позитивный толчок. Они и с «Зенитом» на выезде нормально выглядели — только в конце уступили. А сегодня прорвало так прорвало», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28 туров «Пари НН» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» после аналогичного количества встреч располагаются на 10 месте.