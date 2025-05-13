Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин отреагировал на покер нападающего «Пари НН» в ворота «Крыльев Советов»

Аршавин отреагировал на покер нападающего «Пари НН» в ворота «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о покере нападающего «Пари НН» Хуана Босельи в ворота «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Это большое событие, когда человек забивает четыре гола — не понаслышке могу сказать. Но один гол, если честно, с левейшего пенальти забит. В остальном — молодец. Реализовал моменты, хорошая левая нога. Предыдущую игру с «Зенитом» он пропускал и все говорили, что это большая потеря. Победа над «Ахматом» в драматичной концовке дала им позитивный толчок. Они и с «Зенитом» на выезде нормально выглядели — только в конце уступили. А сегодня прорвало так прорвало», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28 туров «Пари НН» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» после аналогичного количества встреч располагаются на 10 месте.

Материалы по теме
Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Аутсайдеры РПЛ выдали зрелище на уровне «класико». У форварда «Пари НН» — покер! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android