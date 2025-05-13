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«Мне действительно стыдно». Аморим – об игре «Манчестер Юнайтед»

«Мне действительно стыдно». Аморим – об игре «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«Я разговариваю с руководством, со всеми, даже с болельщиками — постоянно. У меня есть чёткое понимание того, что нужно этой команде, чтобы стать намного лучше, и это помогает мне сохранять стабильность: не падать слишком низко и не подниматься слишком высоко в определённые моменты.

Трудно подобрать другое слово. Мне действительно стыдно за то, что в 25 матчах мы выиграли всего шесть. Что-то не так в том, как мы играем в футбол, и иногда дело не в тактике или технике.

Это чувство борьбы до конца, то, как мы подходим к конкуренции. Проигрывать — это не нормально, ничья — это не нормально. Не важно, можем мы изменить своё положение в таблице или нет — это чувство не связано с уверенностью. Это связано с верой и пониманием того, что мы — Манчестер Юнайтед, и мы не хотим быть худшими в лиге», — приводит слова Аморима Daily Mail.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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