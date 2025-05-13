Андрей Аршавин высказался о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА в РПЛ

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Краснодар» потерял очки там, где он, по идее, это должен был сделать. Понятно, что не обязательно, но глобально ЦСКА не слабее «Краснодара». Они не проигрывали весной в чемпионате. Читалось, что ЦСКА точно не проиграет. В первом тайме «Краснодар» был чуть получше, а во втором их вообще не было. ЦСКА силен тем, что практически не пропускает. Атака «Краснодара» в этой игре некомфортно чувствовала себя.

Как сейчас играет «Краснодар» — не то, что было в прошлом сезоне. Не вижу, чтобы они чего‑то боялись. Они стабильнее стали. В Махачкале очки вырвали, «Рубин» дома обыграли — нелегкий матч был. «Динамо», думаю, они докатят. Очки они могут потерять только в Оренбурге, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который набрал 55 очков.