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Андрей Аршавин высказался о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА в РПЛ

Андрей Аршавин высказался о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА в РПЛ
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Краснодар» потерял очки там, где он, по идее, это должен был сделать. Понятно, что не обязательно, но глобально ЦСКА не слабее «Краснодара». Они не проигрывали весной в чемпионате. Читалось, что ЦСКА точно не проиграет. В первом тайме «Краснодар» был чуть получше, а во втором их вообще не было. ЦСКА силен тем, что практически не пропускает. Атака «Краснодара» в этой игре некомфортно чувствовала себя.

Как сейчас играет «Краснодар» — не то, что было в прошлом сезоне. Не вижу, чтобы они чего‑то боялись. Они стабильнее стали. В Махачкале очки вырвали, «Рубин» дома обыграли — нелегкий матч был. «Динамо», думаю, они докатят. Очки они могут потерять только в Оренбурге, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который набрал 55 очков.

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