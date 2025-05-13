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Сын Анчелотти будет помощником Карло в первых матчах сборной Бразилии

Сын Анчелотти будет помощником Карло в первых матчах сборной Бразилии
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Давиде Анчелотти, сын главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который недавно подписал контракт со сборной Бразилии, будет помогать отцу в первых матчах национальной команды Бразилии. Об этом сообщает AS.

По информации издания, Давиде будет помощником главного тренера сборной Бразилии, пост которого занял Карло, в первых двух матчах национальной команды: с Эквадором (6 июня) и Парагваем (10 июня).

Давиде был помощником Карло и в стане «сливочных», но после решения отца уйти из «Реала» Давиде планирует начать работать самостоятельно.

Отмечается, что у Давиде есть предложения от клубов из нескольких лиг, в том числе из Саудовской Аравии. Но больше всего его привлекает новый проект, создаваемый в «Рейнджерс».

Напомним, Анчелотти начнёт работу во главе национальной команды Бразилии с 26 мая.

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