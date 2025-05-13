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«Проявите уважение». Бекхэм обратился к «Миннесоте» после поражения «Интер Майами»

«Проявите уважение». Бекхэм обратился к «Миннесоте» после поражения «Интер Майами»
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм призвал «Миннесоту» проявить уважение к разгромному поражению своего клуба в MLS со счётом 1:4 после серии постов.

Миннесота опубликовала фотографию баннера с игры, на котором было написано: «История важнее шумихи, культура важнее денег». Слова «шумиха» и «деньги» были выделены розовым цветом. Также пресс-служба «Миннесоты» назвала «Интер Майами» «розовым клубом подделок».

«Проявите немного уважения, будьте элегантны в своём триумфе», — написал Бекхэм в своих соцсетях.

Напомним, в прошедшем матче звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил один гол.

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