«Проявите уважение». Бекхэм обратился к «Миннесоте» после поражения «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм призвал «Миннесоту» проявить уважение к разгромному поражению своего клуба в MLS со счётом 1:4 после серии постов.

Миннесота опубликовала фотографию баннера с игры, на котором было написано: «История важнее шумихи, культура важнее денег». Слова «шумиха» и «деньги» были выделены розовым цветом. Также пресс-служба «Миннесоты» назвала «Интер Майами» «розовым клубом подделок».

«Проявите немного уважения, будьте элегантны в своём триумфе», — написал Бекхэм в своих соцсетях.

Напомним, в прошедшем матче звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил один гол.