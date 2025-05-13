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Аршавин — о «Спартаке»: если они не выйдут в финал Кубка, то это провал сезона

Аршавин — о «Спартаке»: если они не выйдут в финал Кубка, то это провал сезона
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Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о том, что московский «Спартак» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне, но может побороться ещё за Кубок России.

«Барко не так ярко выглядит, плюс Угальде вообще потеряли — не можем его найти. Точнее он играет, но не забивает. В нападении что‑то разладилось у этой тройки. Бонгонда не так ярок. «Спартак» всегда пропускал. Когда не забиваешь — трудно.

Не сказать, что «Динамо» какие‑то оковы сбросило. Но с «Крыльями» они ярко смотрелись вдесятером. Хорошее взаимодействие было у Бителло, Карраскаля и Гладышева. И в матче со «Спартаком» — хотя забили после стандарта. «Динамо» сейчас свежее и получше. «Спартак» живет Кубком, понимая, что чемпионство упущено. Игра с «Ростовом» самая важная. Если они еще и в финал Кубка не выйдут, то будут говорить, что это провал сезона. Хотя после победы над «Зенитом» его считали чуть ли не главным фаворитом чемпионата», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28 туров московская команда занимает пятое место. Финал Кубка России пройдёт уже 15 мая.

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