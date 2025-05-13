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Холанд назвал катастрофой нынешний сезон для «Манчестер Сити»

Холанд назвал катастрофой нынешний сезон для «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дал оценку нынешнего сезона для команды.

«Клуб установил невероятно высокую планку, и по этим стандартам этот сезон — катастрофа. Это говорит само за себя. В следующем сезоне мы должны снова найти в себе этот внутренний огонь, чтобы атаковать с самого начала», — приводит слова Холанда Daily Mail.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Чемпионом лиги досрочно стал «Ливерпуль». Также «Манчестер Сити» неудачно выступил в Лиге чемпионов и впервые с сезона-2012/13 не смог выйти в 1/8 финала турнира.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи.

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