Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал игрока, который перевернул ход матча ЦСКА – «Краснодар»

Семшов назвал игрока, который перевернул ход матча ЦСКА – «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Мы видели ЦСКА осенью. Сейчас он, вроде бы, неброско, не очень ярко, но команда выполняет на футбольном поле, что требует главный тренер. У них есть лидеры свои — например, Акинфеев, который перевернул игру с «Краснодаром». Вот это спасение его ногой придало игрокам уверенность, — заявил Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который набрал 55 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Краснодар» проведёт матч с «Оренбургом».

Материалы по теме
Какой подарок от ЦСКА для «Зенита»! Засушили «Краснодар», дав южанам лишь один шанс
Какой подарок от ЦСКА для «Зенита»! Засушили «Краснодар», дав южанам лишь один шанс
Календарь РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android