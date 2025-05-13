Семшов назвал игрока, который перевернул ход матча ЦСКА – «Краснодар»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

«Мы видели ЦСКА осенью. Сейчас он, вроде бы, неброско, не очень ярко, но команда выполняет на футбольном поле, что требует главный тренер. У них есть лидеры свои — например, Акинфеев, который перевернул игру с «Краснодаром». Вот это спасение его ногой придало игрокам уверенность, — заявил Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который набрал 55 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Краснодар» проведёт матч с «Оренбургом».