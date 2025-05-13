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Инсайдер Скира сообщил, где Томас Мюллер может продолжить свою карьеру

Инсайдер Скира сообщил, где Томас Мюллер может продолжить свою карьеру
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«Лос-Анджелес» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях. Ранее немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона.

По информации источника, у 35-летнего игрока также есть предложения от двух неназванных европейских клубов.

Мюллер пока размышляет о своём будущем. Есть два пути – продолжить играть или завершить карьеру в конце текущей кампании.

Томас – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 43 матчах во всех турнирах.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024

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