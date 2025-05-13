Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Реала» после матча с «Барселоной» встретили игроков на базе с плакатом «Позор»

Фанаты «Реала» после матча с «Барселоной» встретили игроков на базе с плакатом «Позор»
Комментарии

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» в выездном матче 35-го тура Ла Лиги — 3:4.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

Как сообщает авторитетное издание Marca, некоторые фанаты «сливочных» собрались после этого вместе, чтобы встретить игроков на базе клуба и выставили баннер с надписью «Позор». Впоследствии работники безопасности убрали его.

Фото: Скрин с сайта Marca

Напомним, после этого поражения мадридский клуб отпустил от себя лидирующую в таблице «Барселону» на семь очков, практически лишив себя шансов на борьбу за чемпионство, так как до конца сезона Примеры командам осталось провести по три матча.

Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба

Материалы по теме
Мбаппе побил рекорд «Реала» по голам в дебютный сезон
Истории
Мбаппе побил рекорд «Реала» по голам в дебютный сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android