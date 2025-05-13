Фанаты «Реала» после матча с «Барселоной» встретили игроков на базе с плакатом «Позор»

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» в выездном матче 35-го тура Ла Лиги — 3:4.

Как сообщает авторитетное издание Marca, некоторые фанаты «сливочных» собрались после этого вместе, чтобы встретить игроков на базе клуба и выставили баннер с надписью «Позор». Впоследствии работники безопасности убрали его.

Фото: Скрин с сайта Marca

Напомним, после этого поражения мадридский клуб отпустил от себя лидирующую в таблице «Барселону» на семь очков, практически лишив себя шансов на борьбу за чемпионство, так как до конца сезона Примеры командам осталось провести по три матча.

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