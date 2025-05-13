Защитник ЦСКА Дивеев: все наши иностранцы будто русские, не разбиваемся на компании

Футболист ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что все иностранные игроки армейцев считаются в команде русскими. По словам Дивеева, в ЦСКА подобрался хороший коллектив.

«Все наши бразильцы, сербы, хорваты, боснийцы — все иностранцы будто русские. Они с нами общаются, мы не разбиваемся на компании. Я могу пойти гулять с Мойзесом. У нас очень хороший коллектив, и это всем нравится», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. Второе место занимает «Зенит» (60 очков). ЦСКА — третий (55 очков).