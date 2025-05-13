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Суперкомпьютер предсказал, какое итоговое место «Спартак» займёт в РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое итоговое место «Спартак» займёт в РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на место в тройке лидеров. Однако наиболее вероятным исходом для красно-белых является пятая строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.

Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • первое или второе место — вероятность 0%;
  • третье место — вероятность 3,2%;
  • четвёртое место — вероятность 27,4%;
  • пятое место — вероятность 60,0%;
  • шестое место — вероятность 9,3%;
  • места с седьмого по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ
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