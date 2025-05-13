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Игорь Семшов прокомментировал назначение Карло Анчелотти тренером сборной Бразилии

Игорь Семшов прокомментировал назначение Карло Анчелотти тренером сборной Бразилии
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

«Нужно посмотреть чемпионат мира, когда Бразилия на него попадёт. Думаю, что такой топовый специалист поможет им постараться выиграть титул. Многих он знает по чемпионату Испании. Карло сейчас сам выбирает, где он хочет и может работать. Думаю, что у него было достаточно и других предложений. Какую‑то изюминку он внесёт. Он победитель по натуре и характеру», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, официально о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии стало известно накануне, 12 мая. Итальянский специалист, как сообщалось ранее, приступит к работе 26 мая. Карло возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года. В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе «сливочных». Под руководством Анчелотти «Реал» дважды выигрывал чемпионат Испании, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.

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