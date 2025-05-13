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Босельи: когда мой отец приходит на матчи, я забиваю. Жаль, что Уругвай так далеко

Босельи: когда мой отец приходит на матчи, я забиваю. Жаль, что Уругвай так далеко
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Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи, который был признан лучшим футболистом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:2), рассказал, что его отец смотрел игру с трибун. В этой встрече футболист оформил покер, дважды реализовав пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

«Жаль, что Уругвай находится так далеко от России, потому что, когда мой отец приходит на матчи, я забиваю. Очень благодарен, что он пришёл на стадион посмотреть, как мы играем. Я рад, что так хорошо сыграл», — сказал Босельи в эфире «Матч ТВ».

Хуан Босельи является лучшим бомбардиром нижегородской команды в РПЛ. На его счету 10 забитых мячей в 25 встречах.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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