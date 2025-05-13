Босельи: когда мой отец приходит на матчи, я забиваю. Жаль, что Уругвай так далеко

Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи, который был признан лучшим футболистом матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:2), рассказал, что его отец смотрел игру с трибун. В этой встрече футболист оформил покер, дважды реализовав пенальти.

«Жаль, что Уругвай находится так далеко от России, потому что, когда мой отец приходит на матчи, я забиваю. Очень благодарен, что он пришёл на стадион посмотреть, как мы играем. Я рад, что так хорошо сыграл», — сказал Босельи в эфире «Матч ТВ».

Хуан Босельи является лучшим бомбардиром нижегородской команды в РПЛ. На его счету 10 забитых мячей в 25 встречах.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.