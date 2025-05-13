Игрок «Манчестер Сити» Рейс рассказал о своих отношениях с Хусановым

19-летний бразильский защитник «Манчестер Сити» Витор Рейс рассказал о своих отношениях с узбекским футболистом «горожан» Абдукодиром Хусановым.

«Хусанов приехал одновременно со мной, мы оба были новичками в «Манчестер Сити», не были так близки со всеми. Поэтому мы вместе ходили пить кофе, делали всё вместе.

Но ведь есть ещё и языковой барьер? Ни он, ни я не говорим по-английски свободно. Нам приходилось обходиться жестами. Хусанов был как старший брат. Как только я приехал сюда, мы стали хорошими друзьями», — приводит слова Рейса City Xtra.

Оба футболиста перешли в «Манчестер Сити» в январе 2025 года. За это время Хусанов принял участие в девяти матчах клуба, в которых забил один гол. Рейс трижды выходил на поле в составе основной команды.