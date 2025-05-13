Суперкомпьютер сделал прогноз на итоговое место ЦСКА в чемпионате России

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, у армейцев ещё остаются небольшие шансы на серебряные медали. Однако наиболее вероятным исходом для ЦСКА является бронза. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше второго места.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для ЦСКА:

первое место — вероятность 0%;

второе место — вероятность 1%;

третье место — вероятность 85,2%;

четвёртое место — вероятность 10,4%;

пятое место — вероятность 2,8%;

шестое место — вероятность 0,8%;

места с седьмого по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».