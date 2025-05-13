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Андрей Талалаев вступил в перепалку с Александром Бубновым и попросил «заткнуть» его

Андрей Талалаев вступил в перепалку с Александром Бубновым и попросил «заткнуть» его
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вступил в словесную перепалку с футбольным экспертом Александром Бубновым в выпуске «Коммент.Live».

Талалаеву не понравилось, что Бубнов обратился к нему на «ты». Вскоре участники шоу начали обсуждать, продолжит ли Андрей Талалаев работу в «Балтике», и Бубнов усомнился в этом. В конце концов главный тренер калининградцев сказал: «Всё, или заткните его, или мы закончим», на что последовал ответ эксперта: «Ты сам заткнись, ёлки. Говоришь очень много».

Напомним, за два тура до конца сезона Мелбет Первой лиги «Балтика» досрочно обеспечила себе выход в высший дивизион страны. 17 мая «Балтика» встретится с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

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