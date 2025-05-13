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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Поначалу было тихо, а потом началось. На четвёртой минуте Сухой назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через VAR. Не стал снижать оценку: игроки перекрывали обзор и Сухой даже не успел бы выйти в другое положение. Ключевое здесь — кто применяет руки в борьбе за позицию. А это был Рябчук. Сухой показал игроку «Спартака» жёлтую. Почему не красную? Для меня это вообще странное рассуждение. Мяч был рядом, игрок «Динамо» стоял спиной к воротам — пока обработаешь, пока развернёшься. Это не явная возможность забить гол.

На 78-й минуте Касерес выпрыгнул в штрафной площади и мяч попал ему в руку. Но она была внизу и расслаблена, не было движения к мячу. Все критерии, что это не пенальти, на месте. Будет, скорее всего, объяснение от департамента. Думаю, они скажут то же самое. Для меня главное, что трактовка такая же, как и в матче «Акрона» с «Ахматом».

Что касается поведения Станковича, конечно, его надо было удалять. Резервный арбитр — молодой парень — наверное, что-то не понял. Я бы не стал на него всех собак вешать. Был кипиш, Сухой пытался разобраться — судье надо было убирать Станковича, хотя бы чтобы обезопасить себя. В итоге тренер «Спартака» похлопал и показал жест, как отсчитывают деньги. Теперь будут разбираться, кому и что он показывал. Хотя, по мне, это явно был жест с целью дискредитации судей — мол, вам заплатили. Какие басни будет рассказывать «Спартак» — это уже другой вопрос», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ
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