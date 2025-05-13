Сон Хын Мин отреагировал на завоевание Кейном первого трофея в карьере

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отреагировал на завоевание нападающим «Баварии» Гарри Кейном первого трофея в карьере. Экс-капитан «шпор» стал чемпионом Германии.

«Мы по-прежнему хорошие друзья и товарищи, поэтому я позвонил ему, написал сообщение, а он написал мне. Он был очень, очень счастлив, и я просто рад видеть его улыбку, рад видеть, как он поднимает трофей, которого он заслуживает больше, чем кто-либо другой. Какой фантастический момент для него.

Я надеюсь, что их будет ещё много, я думаю, что одного Гарри недостаточно — его способности, его качество… я думаю, он заслуживает большего, чем кто-либо другой. Это не только потому, что я его друг, но и потому, как он жертвует собой, как он работает. Что за игрок! И он заслуживает этого. Я хочу ещё раз поздравить его здесь, лично и как друга. Я был очень, очень счастлив», — приводит слова Сона TNT.