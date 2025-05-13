Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Простая игра для Чистякова. Не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру на 40-й минуте. Но на этом всё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после этой победы «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.