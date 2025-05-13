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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

«Простая игра для Чистякова. Не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру на 40-й минуте. Но на этом всё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после этой победы «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

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