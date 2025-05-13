Игрок «Барселоны» Рафинья перечислил имена футболистов, которые его вдохновляли

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья рассказал, какие футболисты являлись для него примером и вдохновляли.

«В детстве у меня был только один игрок, на которого я хотел бы быть похожим: Роналдиньо. Я ходил в школу и подражал ему, надевал повязку на голову, его футболку. Он был для меня примером для подражания.

Когда я начал смотреть футбол, мне нравились Неймар, Роббен, Криштиану Роналду и Месси. В каждом игроке я видел что-то своё. Они меня вдохновляли. У меня висит футболка Месси из Аргентины, потому что он эталон для меня и для всех», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.