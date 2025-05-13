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«А кому ещё?» Тюкавин — о прогрессе Гладышева в весенней части РПЛ

«А кому ещё?» Тюкавин — о прогрессе Гладышева в весенней части РПЛ
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о прогрессе форварда бело-голубых Ярослава Гладышева этой весной. В апреле Гладышев забил четыре гола в рамках РПЛ, в мае — два мяча.

— Не могу так ответить, с чем связан прогресс Гладышева. Ярик молодец! Старался и до этого, и на сборах. Ждал своего шанса. Сейчас он им воспользовался. Желаю ему удачи! И главное, чтобы без травм. Закончил хорошо сезон и отдохнул.

— Удивился, что он вышел на первую роль в «Динамо»?
— Не то чтобы удивился. А кому ещё? Молодец, Ярик! Я рад за него! — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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