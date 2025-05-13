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«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026
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Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал домашнюю форму на сезон-2025/2026 от немецкого спортивного бренда Puma.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Впервые в истории клуба на домашней форме появился знаменитый «поясок» — диагональная полоса, ставшая культовой на предыдущих выездных комплектах «Сити», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что мужская основная команда выступит в новой домашней форме на клубном чемпионате мира по футболу ФИФА, который пройдёт этим летом в США.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Чемпионом лиги досрочно стал «Ливерпуль». Также «Манчестер Сити» неудачно выступил в Лиге чемпионов и впервые с сезона-2012/2013 не смог выйти в 1/8 финала турнира.

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