Ролан Гусев: Газзаев посоветовал, какие слова подобрать для ребят перед «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев признался, что созванивался с бывшим наставником ЦСКА Валерием Газзаевым в день матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

— Вы в пору расцвета игровой карьеры работали под руководством Валерия Газзаева. Что из его практики применили в подготовке к этой игре?

— Кстати, в день игры с ним созванивался. Он посоветовал, какие слова подобрать для ребят. Использовал совет, за что огромное спасибо Валерию Георгиевичу.

— Что посоветовал сказать Газзаев?

— «Скажи, что сегодня должна быть одна команда на поле. На каждом участке поля вы должны быть сильнее, быстрее, злее». А дальше я уже сам подобрал слова, — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели две встречи в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).