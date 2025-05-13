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В «Черноморце» рассказали о переговорах со стадионом «Фишт» в случае выхода в РПЛ

В «Черноморце» рассказали о переговорах со стадионом «Фишт» в случае выхода в РПЛ
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Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал о переговорах со стадионом «Фишт» в городе Сочи о проведении домашних матчей в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Логично, что свой стадион мы не подавали на лицензирование, потому что он не соответствует категории РФС-1. Нами ведётся работа по заявке стадиона. Также ведутся переговоры с теми, кто владеет стадионом в Сочи. Вариант со стадионом «Кубани» нами не рассматривается, потому что он не соответствует категории РФС-1. Надеюсь, всё решится в ближайшее время», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Черноморец» идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. Домашний стадион клуба не подходит под требования для матчей РПЛ.

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