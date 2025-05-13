Экс-игрок «Краснодара» Голубев: возвращение России на международную арену будет праздником

Бывший полузащитник «Краснодара» Артём Голубев заявил, что допуск России к международным турнирам будет праздником.

«Возвращение России на международную арену будет праздником. Все заждались, чтобы наша национальная команда и все наши спортсмены вернулись на европейскую арену. Надо показать, что нет ничего страшного, что мы не участвуем в международных матчах три года. Мы покажем свой уровень!» — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.