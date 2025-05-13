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«Он должен с этим смириться». Ван Дейк — о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента

«Он должен с этим смириться». Ван Дейк — о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался относительно поведения некоторых болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2). Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

«Я думаю, тренер правильно сказал на пресс-конференции, что вы не можете решать, как кто-либо относится к решению, которое он принял ради него и его семьи. Реакция произошла. Он должен с этим смириться. Мы как команда тоже должны с этим смириться. Но я думаю, что, возможно, он ожидал этого. У нас есть ещё две игры, а потом мы расстанемся и он уйдёт куда-нибудь ещё.

На самом деле я ничего не ожидал. Это нелегко, совсем нелегко. Мы здесь ради него. Мы очень расстроены тем, что его не будет с нами в следующем году, потому что он фантастический игрок, на мой взгляд, с выдающимися, исключительными качествами, которые мы все видели на протяжении последних семи лет, что я здесь. Нам определённо будет не хватать его, когда он уйдёт.

Это не должно отвлекать от празднования титула. Есть ещё много игроков, которые тоже заслуживают потрясающего дня. Он сам принял решение и смирился с ним. У нас есть ещё две игры, в которых ему тоже придётся принять участие. Я уверен, что он сыграет, потому что он фантастический игрок, и после этого мы с ним попрощаемся», — приводит слова ван Дейка TNT Sports.

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