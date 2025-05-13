«Как можно всё обгадить за пять минут». Арбитр Федотов — о судье матча в Оренбурге

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Химки». Игра завершилась со счётом 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

«В целом хорошая игра для Бобровского, но в конце начались проблемы. На 90-й минуте он показал прямую красную карточку игроку «Оренбурга» Ревазову за серьёзное нарушение правил. Находился в хорошей позиции и почему-то посчитал, что эпизод тянет на удаление. VAR в лице Буланова позвал его, и решение быстро отменили. Вместо красной Бобровский показал жёлтую.

И сразу второй момент: тот же игрок «Оренбурга» в безрассудной манере наступил сверху на голеностоп сопернику, имея жёлтую карточку. Здесь Бобровский почему-то не стал удалять.

В итоге вместо хорошей оценки Бобровский получает плохую. Как можно всё обгадить за пять минут. Вот поэтому важна концентрация», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.