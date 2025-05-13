Рафинья высказался о несостоявшемся возвращении Неймара в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья рассказал, что пытался уговорить Неймара, ныне выступающего за «Сантос», вернуться в каталонский клуб.

«Было много разговоров о возможном возвращении Неймара в «Барселоны». Я говорил ему: «Давай, ты знаешь, что клуб любит тебя, болельщики любят тебя и все были бы рады твоему возвращению». Но в итоге это не зависело ни от меня, ни от него», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Бразильский форвард Неймар перебрался в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля» в зимнее трансферное окно. После возвращения футболист провёл девять матчей, в которых оформил три гола и три результативные передачи. Контракт 33-летнего форварда с «Сантосом» рассчитан до лета 2025 года.