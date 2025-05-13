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В «Пари НН» объяснили, с чем связано отсутствие Царукяна в последних матчах РПЛ

В «Пари НН» объяснили, с чем связано отсутствие Царукяна в последних матчах РПЛ
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил, с чем связано отсутствие Валерия Царукяна в последних матчах Российской Премьер-Лиги. По словам функционера, всё дело в обострившейся аллергии игрока.

«У Царукяна очень сильная аллергия на цветение. Вторую игру он себя плохо чувствует, практически не тренируется. Надеемся, что сейчас немного это пройдёт и он нам поможет с «Факелом». Трошечкин пропустит игру по карточкам. Так что Царукян нам нужен», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

После 28 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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