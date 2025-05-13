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Арбитр Федотов объяснил, почему судья дважды не назначил пенальти в пользу «Ахмата»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья дважды не назначил пенальти в пользу «Ахмата»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Ахмат». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу тольяттинцев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

Забойная игра. Абросимов разобрался в двух моментах. Один из них — сложный. В эпизоде на 23-й минуте рука игрока «Акрона» уходила от мяча, была расслаблена. По повторам не могу с уверенностью сказать, что мяч вообще в неё попал. VAR либо посчитал так же, либо решил, что это не нарушение. Для меня ключевое, что футболист «Акрона» пытался убрать руку.

На 89-й Абросимов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». У защитника руки были прижаты, мяч в них попал, но это не нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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