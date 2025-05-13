Арбитр Федотов объяснил, почему судья дважды не назначил пенальти в пользу «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Ахмат». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу тольяттинцев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

Забойная игра. Абросимов разобрался в двух моментах. Один из них — сложный. В эпизоде на 23-й минуте рука игрока «Акрона» уходила от мяча, была расслаблена. По повторам не могу с уверенностью сказать, что мяч вообще в неё попал. VAR либо посчитал так же, либо решил, что это не нарушение. Для меня ключевое, что футболист «Акрона» пытался убрать руку.

На 89-й Абросимов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». У защитника руки были прижаты, мяч в них попал, но это не нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.