Отец Кузяева высказался о будущем Далера в случае ухода из «Гавра»

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался о будущем российского игрока в случае ухода из французского клуба. Действующий контракт Далера с «Гавром» рассчитан до конца июня 2025 года. За тур до конца сезона Лиги 1 клуб занимает 16-е место из 18 и сохраняет шансы на сохранение прописки.

«К Далеру есть серьёзный интерес от других клубов, но всё требует времени. Пока думаем, анализируем варианты», — сообщил Адьям Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Далер Кузяев выступает за «Гавр» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах в рамках Лиги 1 и забил один гол. Суммарно россиянин отыграл 564 минуты в высшем французском дивизионе.