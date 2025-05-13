В «Пари НН» заявили, что Ожегович пожаловался в ФИФА на турецкий клуб «Сакарьяспор»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о ситуации игрока нижегородцев Огнена Ожеговича, который на правах аренды выступает за турецкий «Сакарьяспор».

«По моей информации, в клубе, где выступает Ожегович, три месяца не платят зарплату. Огнен обратился в ФИФА по этой ситуации. Также принял решение бойкотировать тренировки. Ждёт развития событий.

У него аренда до лета. Мы с ним созванивались, общались. Он ждёт решение по своему обращению. Я сказал, что мы его ждём. Но тут надо оценить юридический момент, так как аренда не расторгнута. Он до 30 июня в аренде. Не знаю, имеет ли он право приехать к нам и тренироваться. Но это наш игрок, на которого мы рассчитываем. Мы хотим, чтобы он был в тонусе. Нашу позицию мы донесли. Если он не хочет оставаться там, то может вернуться в «Пари НН» тренироваться», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.