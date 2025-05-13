Дмитрий Шнякин заявил, что Валерий Карпин мог заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Испанский специалист, занимавший должность главного тренера красно-белых, покинул московский клуб в апреле 2024 года. В то время Карпин работал и в сборной России, и в «Ростове».

«Слышал историю, что в прошлом году, когда с Абаскалем всё было ясно, Карпин очень хотел в «Спартак». Слышал от людей, знакомых с ним. У него была такая идея завершить дело с его родным клубом, и в Москву хотел переехать, потому что он устал от бесконечных перелётов и упирания в потолок», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Отметим, что после ухода Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был Владимир Слишкович. В мае 2024 красно-белые объявили, что договорились о контракте с Деяном Станковичем.