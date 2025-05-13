Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Как ни странно, несложная игра для Карасёва. Хорошо, что не было тяжёлых моментов в штрафных. Единственный эпизод — гол. Поначалу мне тоже показалось, что игрок ЦСКА находился за линией офсайда. VAR показал по-другому. Нет так нет. Хорошая работа Карасёва», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.