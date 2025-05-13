Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'
«Как ни странно, несложная игра для Карасёва. Хорошо, что не было тяжёлых моментов в штрафных. Единственный эпизод — гол. Поначалу мне тоже показалось, что игрок ЦСКА находился за линией офсайда. VAR показал по-другому. Нет так нет. Хорошая работа Карасёва», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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