Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За такое надо наказывать». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Крылья»

«За такое надо наказывать». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Крылья»
Аудио-версия:
Комментарии
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Грулёв – 9'     2:0 Босельи – 16'     3:0 Босельи – 44'     4:0 Босельи – 45+1'     4:1 Олейников – 45+5'     4:2 Шитов – 65'     5:2 Босельи – 76'    

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Крылья Советов». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородцев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым.

«Были хорошие моменты, были не очень. Зияков — неплохой судья, но с ним надо работать и работать, чтобы что-то получилось.

На 25-й минуте Зияков разобрался. Когда мяч попадает в руку от своего своему, это не считается. Правильно оценил момент, повода для вмешательства VAR не было. На 34-й минуте не назначил штрафной в пользу «Крыльев», хотя надо было не просто фиксировать фол, но и показывать жёлтую игроку «Пари НН». Далее Зияков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру — был наступ. За такое надо наказывать. Но, в отличие от предыдущего эпизода, не оставил фол без внимания — это хорошо.

На 44-й минуте — один из ключевых эпизодов. Судя по картинке, Зияков должен был назначать 11-метровый сам. В итоге сделал это только после вмешательства VAR. Но совершил другую ошибку — показал жёлтую Евгеньеву. Тот действительно не стремился сыграть в мяч и в момент удара по воротам толкнул соперника. Но это красная карточка. Перед игроком «Пари НН» был только вратарь — это лишение явной возможности забить гол.

На 75-й минуте самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» за игру рукой. Та была отставлена. Открытый момент, судья разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android