«За такое надо наказывать». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Крылья»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Крылья Советов». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородцев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым.

«Были хорошие моменты, были не очень. Зияков — неплохой судья, но с ним надо работать и работать, чтобы что-то получилось.

На 25-й минуте Зияков разобрался. Когда мяч попадает в руку от своего своему, это не считается. Правильно оценил момент, повода для вмешательства VAR не было. На 34-й минуте не назначил штрафной в пользу «Крыльев», хотя надо было не просто фиксировать фол, но и показывать жёлтую игроку «Пари НН». Далее Зияков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру — был наступ. За такое надо наказывать. Но, в отличие от предыдущего эпизода, не оставил фол без внимания — это хорошо.

На 44-й минуте — один из ключевых эпизодов. Судя по картинке, Зияков должен был назначать 11-метровый сам. В итоге сделал это только после вмешательства VAR. Но совершил другую ошибку — показал жёлтую Евгеньеву. Тот действительно не стремился сыграть в мяч и в момент удара по воротам толкнул соперника. Но это красная карточка. Перед игроком «Пари НН» был только вратарь — это лишение явной возможности забить гол.

На 75-й минуте самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» за игру рукой. Та была отставлена. Открытый момент, судья разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.