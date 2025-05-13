«Зенит» объявил о проведении масштабной выставки, посвящённой 100-летию клуба

В воскресенье, 25 мая, в день празднования столетия футбольного клуба «Зенит», откроется выставка, посвящённая юбилею сине-бело-голубых. Экспозиция расположится в пространстве Севкабель Порта на площади более 2000 квадратных метров.

На выставке впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Гости экспозиции увидят фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — всего около 2000 уникальных предметов, полученных из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков.

Также будет доступен индивидуальный аудиогид, благодаря которому посетители ближе познакомятся с экспозицией, услышат музыку и звуки с матчей и стадионов разных лет, а также воспоминания ветеранов и легенд петербургского клуба. История сине-бело-голубых зазвучит голосами известных людей, тесно связанных с Петербургом и «Зенитом».