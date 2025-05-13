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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотива» с «Факелом»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотива» с «Факелом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Локомотив». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

На восьмой минуте при подаче с углового Пиняев выставил локоть и попал по лицу сопернику в штрафной. Кукуляка спасло, что он занял правильную позицию, но ему перекрыл обзор игрок «Локо». Прозевали эпизод что Опейкина, что Мешков на VAR. Это 11-метровый и жёлтая карточка. Нехорошо получилось, такие моменты надо замечать.

На 32-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру. Тот попал сопернику локтем в голову. Возможно, ответственен и резервный, хотя он мог не видеть локтя, поскольку футболист разворачивался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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