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Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья рассказал о своём отношении к возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

«Я не думаю о «Золотом мяче». Но если я выиграю его, это будет результатом моей работы для клуба и моей страны. Однако моя цель — выигрывать титулы вместе с командой. Индивидуальные награды придут позже, а если их не будет, то это тоже нормально.

Многие люди присылают мне мемы с «Золотым мячом», но для меня это не имеет значения. Это не та цель, которую я ставлю перед собой. Моя цель — выигрывать титулы и отдавать все силы команде, за которую я играю», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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