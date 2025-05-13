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Тренер «Динамо» Ролан Гусев: матч со «Спартаком» — это не просто игра, а нечто большее

Тренер «Динамо» Ролан Гусев: матч со «Спартаком» — это не просто игра, а нечто большее
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что матчи со «Спартаком» имеют большое значение для бело-голубых. Отметим, что в игре 28-го тура РПЛ команда Гусева одержала победу над красно-белыми со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— После матча в Самаре вы сказали игрокам, что им надо постоянно думать о «Спартаке». Лидеры команды — иностранцы, как они это восприняли?
— У нас все лидеры, не только иностранцы. Думаю, что всё правильно воспринимается. Все ребята понимают, что такое «Спартак». Этот матч не может быть просто игрой. Это нечто большее. Это эмоции за гранью. Ребята молодцы, с этими эмоциями справились — и сыграли правильно, — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели две встречи в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

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