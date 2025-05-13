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Хетаг Хосонов поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Торпедо»

Хетаг Хосонов поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Торпедо»
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Комментарии

Полузащитник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником» (1:0), а также поделился эмоциями от дебютного гола за автозаводцев.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Хосонов – 18'    
Удаления: нет / Косогоров – 40'

— Поздравляем с победой и с первым забитым мячом за команду! Расскажи, как сложился матч с «Шинником».
— Спасибо большое! Эмоции, конечно, непередаваемые, особенно когда понимаешь, насколько важна сейчас эта победа для команды. А гол… знаете, мы постоянно отрабатываем стандарты на тренировках, и вот в матче с «Шинником» это сработало. Так получилось, что после подачи возник отскок, я успел сориентироваться, прочитал траекторию и мяч отскочил прямо ко мне. Так что мне уже оставалось только попасть в пустые ворота. Чистое везение, наверное, могло и выше полететь. Но главное – забил!

— Игра выдалась напряжённой, особенно концовка. Порой казалось, что, играя в большинстве, торпедовцы испытывали больше давления, чем соперник. С чем это связано? Усталость после тяжёлой игры с «Балтикой» таким образом давала о себе знать?
— Да, игра с «Балтикой» отняла у нас много сил: как физических, так и эмоциональных. Вышли, понимали, что нужно сыграть «на ноль», что победа – самое главное. Возможно, где-то не хватило свежести в концовке, отсюда и нервозность. Но главное, что мы выстояли и взяли три очка. Такие победы тоже нужны, они закаляют характер, — приводит слова Хосонова официальный сайт клуба.

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