Хетаг Хосонов поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Торпедо»

Полузащитник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником» (1:0), а также поделился эмоциями от дебютного гола за автозаводцев.

— Поздравляем с победой и с первым забитым мячом за команду! Расскажи, как сложился матч с «Шинником».

— Спасибо большое! Эмоции, конечно, непередаваемые, особенно когда понимаешь, насколько важна сейчас эта победа для команды. А гол… знаете, мы постоянно отрабатываем стандарты на тренировках, и вот в матче с «Шинником» это сработало. Так получилось, что после подачи возник отскок, я успел сориентироваться, прочитал траекторию и мяч отскочил прямо ко мне. Так что мне уже оставалось только попасть в пустые ворота. Чистое везение, наверное, могло и выше полететь. Но главное – забил!

— Игра выдалась напряжённой, особенно концовка. Порой казалось, что, играя в большинстве, торпедовцы испытывали больше давления, чем соперник. С чем это связано? Усталость после тяжёлой игры с «Балтикой» таким образом давала о себе знать?

— Да, игра с «Балтикой» отняла у нас много сил: как физических, так и эмоциональных. Вышли, понимали, что нужно сыграть «на ноль», что победа – самое главное. Возможно, где-то не хватило свежести в концовке, отсюда и нервозность. Но главное, что мы выстояли и взяли три очка. Такие победы тоже нужны, они закаляют характер, — приводит слова Хосонова официальный сайт клуба.