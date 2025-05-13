«Конкуренция его убила». Шнякин — о низкой результативности Ливая Гарсии в «Спартаке»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин объяснил низкую результативность нападающего Ливая Гарсии в «Спартаке» высокой конкуренцией в атакующей линии красно-белых. 27-летний Гарсия провёл 13 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один гол.

«Ливай будет забивать, но [будто убили Угальде психологически] и тактически тоже. Когда выходит Ливай, становится больше навесов, под которые Манфред вообще не приспособлен. Вспоминаю, когда впервые увидел его в Абу-Даби, не то чтобы я гигант, но он очень маленький, и это центрфорвард. Я тогда был в шоке, но с первых матчей стало понятно, что это классный нападающий с множеством других качеств.

Но видите, как получилось. Неужели, пока вы с ним работали, не было времени оценить, что он так чувствителен к конкуренции? А в итоге эта конкуренция его убила», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».