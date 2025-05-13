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В «Химках» прокомментировали ситуацию с выплатами Артиге после ухода из клуба

В «Химках» прокомментировали ситуацию с выплатами Артиге после ухода из клуба
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В пресс-службе подмосковных «Химок» прокомментировали ситуацию с выплатами бывшему главному тренеру команды Франку Артиге после ухода из клуба.

«Клуб решает и будет решать вопросы по исполнению своих обязательств. В настоящий момент трудность сохраняется. Но благоприятный сценарий выхода из ситуации существует, и мы его реализуем», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги, заявил, что испанец написал письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за задолженности подмосковных «Химок» по зарплате.

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