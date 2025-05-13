Дмитрий Шнякин: Артём Дзюба мог бы играть в топ-5 лиг, он куда лучше Милана Джурича!

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин считает, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба мог бы проявить себя в сильнейших европейских чемпионатах. Шнякин сравнил форварда «Акрона» с боснийским нападающим «Пармы» Миланом Джуричем, назвав Дзюбу более сильным и техничным футболистом.

«Мог бы Дзюба играть сейчас в топ-5 лиг? Я на этих выходных нашёл для себя ответ — мог бы. Игра «Эмполи» — «Парма», вы вряд ли знаете такого футболиста Джурича. Боснийский формат, что-то с чем-то, посмотрите его фото, он ещё шире Дзюбы. Генетический мутант такой. У него такие плечи, будто он был Тарзаном или плаванием занимался. Широченные, футболка 3XL. Здоровенный, 193 см, и из сезона в сезон он ровно для одного. Фантастически, несравненно ни с кем, Лукаку отдыхает, он цепляется за мячи…

Короче говоря, он умеет прыгать, высокий и широкий, с сильными руками, а это имеет значение при верховых, при выборе борьбы. Он может прыгать, хорошо бьёт головой, не каждый это умеет делать… Смотрю я на этого Джурича, который прыгает по командам и исполняет эту функцию, но ведь Артём куда техничнее и интеллектуально сильнее как футболист», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».