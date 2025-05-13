Игрок «Торпедо» Хосонов высказался о борьбе за выход в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов рассказал, насколько команда следит за положением в турнирной таблице, а также за результатами конкурентов.

«Честно говоря, мы стараемся не заглядывать в таблицу после каждого тура. Наша задача – выходить на каждую оставшуюся игру как на финал и побеждать. Сейчас осталось два таких финала. Мы полностью сконцентрированы на том, чтобы набрать максимум очков и выйти в Премьер-Лигу. Это наша главная цель, и мы стараемся не отвлекаться на результаты других команд», — приводит слова Хосонова официальный сайт клуба.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 32 матча. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков.