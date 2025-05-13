Константин Тюкавин: хочется выйти на поле, но это нереально на данный момент
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы бело-голубых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«После матча со «Спартаком» я был очень рад! Считаю, что играли идеально. Понятно, что хочется выйти на поле, особенно против «Спартака»: потолкаться, побиться с ними и забить гол. Но понимаю, что это нереально в данный момент. Я не могу помочь, но есть ребята, которые справляются и всё идёт хорошо. Две игры осталось. Надеюсь, что победим и будем высоко», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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