Константин Тюкавин: хочется выйти на поле, но это нереально на данный момент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от победы бело-голубых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Динамо».

«После матча со «Спартаком» я был очень рад! Считаю, что играли идеально. Понятно, что хочется выйти на поле, особенно против «Спартака»: потолкаться, побиться с ними и забить гол. Но понимаю, что это нереально в данный момент. Я не могу помочь, но есть ребята, которые справляются и всё идёт хорошо. Две игры осталось. Надеюсь, что победим и будем высоко», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.