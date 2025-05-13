Объявлена бригада арбитров на финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов»

РФС объявил судейские назначения на решающие матчи Фонбет Кубка России. Так, финальную игру Пути регионов «Спартак» — «Ростов» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Матч пройдёт в четверг, 15 мая.

Бригада арбитров на матч «Спартак» – «Ростов»: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

Напомним, победитель финала Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала Пути РПЛ. В верхней сетке до решающего матча дошли «Зенит» и ЦСКА.