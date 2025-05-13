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Объявлена бригада арбитров на финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов»

Объявлена бригада арбитров на финал Пути регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов»
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РФС объявил судейские назначения на решающие матчи Фонбет Кубка России. Так, финальную игру Пути регионов «Спартак» — «Ростов» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Матч пройдёт в четверг, 15 мая.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на матч «Спартак» – «Ростов»: главный судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

Напомним, победитель финала Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала Пути РПЛ. В верхней сетке до решающего матча дошли «Зенит» и ЦСКА.

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