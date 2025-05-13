Стало известно, кто обслужит ответный матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал судейские назначения на решающие матчи Кубка России. Так, ответную встречу ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч состоится в среду, 14 мая, в Москве.

Бригада арбитров на ответный матч ЦСКА – «Зенит»: главный судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

В первом матче финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в Суперфинале Кубка России с победителем Пути регионов — до финала нижней сетки дошли «Спартак» и «Ростов».