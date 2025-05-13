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Стало известно, кто обслужит ответный матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России

Стало известно, кто обслужит ответный матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал судейские назначения на решающие матчи Кубка России. Так, ответную встречу ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч состоится в среду, 14 мая, в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на ответный матч ЦСКА – «Зенит»: главный судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

В первом матче финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в Суперфинале Кубка России с победителем Пути регионов — до финала нижней сетки дошли «Спартак» и «Ростов».

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