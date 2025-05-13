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Игрок «Барселоны» Рафинья: АПЛ — лучшая лига для игры и просмотра

Игрок «Барселоны» Рафинья: АПЛ — лучшая лига для игры и просмотра
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья, ранее выступавший за «Лидс Юнайтед», высказался об английской Премьер-Лиге.

«Премьер-лига — лучшая лига для игры и просмотра. В АПЛ вы 90 минут наблюдаете за тем, как обе команды атакуют друг друга, независимо от соперника», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья выступал за «Лидс» с 2020 по 2022 год. В составе английского клуба бразилец провёл 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

В 2022 году Рафинья стал игроком «Барселоны». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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